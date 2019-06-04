Войти | Зарегистрироваться
17:11

вторник,
04 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

С начала года в Украине утонули более 270 человек - ГСЧС

04.06.2019 / 16:53
В Украине с начала года на водоемах погибло 274 человека, среди них 25 детей. Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС.

"Самой распространенной причиной утопления является именно несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей", - подчеркнули в ведомстве.

По данным ГСЧС, только в течение 30 мая погибли 5 человек.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали соблюдать элементарные правила безопасности, в частности: отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, никогда не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра и не разрешать им самостоятельно посещать местные ставки и реки.

Также в ведомстве призывают не заплывать далеко и никогда не плавать в одиночестве, особенно, если не уверен в своих силах; не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Источник

утопление, ГСЧС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.