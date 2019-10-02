Зеленский: мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера"

Об этом он заявил на брифинге во вторник, 1 октября.

"Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера", что означает эта формула. Это одно-два предложения, вот и все.

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии - пожалуйста, сейчас очень важно - при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов", - заявил президент.

По его словам, это означает, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".

Зеленский напомнил, что существующий закон об особом статусе Донбасса действует до конца 2019 года, его заменит другой закон, который будет разрабатывать Верховная Рада. В этом новом законе "не будет перейдена ни одна красная линия, поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции".

На вопрос журналиста, подписали ли в Минске "формулу Штайнмайера", президент ответил: "Мы ответили на письмо господина Сайдика (Мартина, спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ - ред.), что мы одобряем текст "формулы Штайнмайера".

По его словам, теперь "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет.

Напомним: 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".

В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

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Зеленский объяснил, почему не следует бояться "страшилок" о "формуле Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский объяснил, как работает так называемая "формула Штайнмайера" и почему ее не следует бояться.

Об этом он заявил на брифинге во вторник, 1 октября.

"Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера", что означает эта формула. Это одно-два предложения, вот и все.

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии - пожалуйста, сейчас очень важно - при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов", - заявил президент.

По его словам, это означает, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".

Зеленский напомнил, что существующий закон об особом статусе Донбасса действует до конца 2019 года, его заменит другой закон, который будет разрабатывать Верховная Рада. В этом новом законе "не будет перейдена ни одна красная линия, поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции".

На вопрос журналиста, подписали ли в Минске "формулу Штайнмайера", президент ответил: "Мы ответили на письмо господина Сайдика (Мартина, спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ - ред.), что мы одобряем текст "формулы Штайнмайера".

По его словам, теперь "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет.

Напомним: 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".

В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

Источник https://www.pravda.com.ua/