Зеленский: выборы на Донбассе невозможны в присутствии военных, Киев должен контролировать границу с РФ

"Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные", - сказал он на брифинге во вторник, 1 октября, в Киеве.

Глава украинского государства подчеркнул, что выборов "под дулами пулеметов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей быть не может.

Зеленский подчеркнул, что они должны проходить по украинскому законодательству.

Он также отметил, что вопрос вывода войск должен обсуждаться в "нормандском формате".

"Если там (на территории ОРДЛО – ред.) будут какие-либо войска, выборов не может быть", - подчеркнул глава Украинского государства.

Президент заверил, что к тому времени, когда в ОРДЛО пройдут выборы, эти территории уже не будут оккупированными.

"Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть наша", - подчеркнул Зеленский.

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