Зеленский предложит Путину провести выборы на Донбассе после деоккупации

Об этом идет речь в трансляции Офиса президента из Станицы Луганской, которую посетил Зеленский 20 ноября.

Прямая речь: "Мы должны говорить о возвращении всех украинских пленных (и тех, кто в списках, и тех, кто нет – ред.)... Полное понимание конкретного списка людей со сроками – первый важный вопрос.

Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, фейковое "хлебное перемирие", такое, знаете, временное: два-три дня было перемирие, а затем начали постреливать, а потом что-то серьезное – и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращении огня. Серьезное – это нет ни одного обстрела, с понятными сроками и обязанностями.

До сих пор в Минске на многих встречах никто не говорил, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался. Я хотел бы тоже об этом говорить – и иметь результат.

Третий вопрос – это контроль над границей, передача Украине контроля над границей с Россией.

Четвертый вопрос – я думаю, что он один из непростых, так как состоит из многих составляющих. Это возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины. Главный вопрос".

По поводу разведения сил на линии разграничения Зеленский сказал, что выполнил обещания: "Мы сделали разведение в трех точках, по которым у нас были договоренности, чтобы разблокировать формат нормандской встречи".

Президент признал, что "многие участки слишком сложны для обсуждения разведения, поэтому сейчас об этом не говорим – мы будем говорить на встрече".

Напомним, встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.

Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.

Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.

1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.

Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.

3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.

Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

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