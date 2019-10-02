На Буковине верующие УПЦ просят Зеленского сменить главу ОГА

Консистория Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви от имени всех верующих УПЦ обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сменить главу Черновицкой ОГА, обязанности которого выполняет Михаил Павлюк.

Как сообщает Центр информации УПЦ, открытое обращение к Президенту было опубликовано на странице епархии в Фейсбук.

«Наша область известна своей многонациональностью, гостеприимством и религиозной толерантностью. Но уже почти год в селах нашей области разжигаются и поддерживаются религиозные конфликты между верующими УПЦ и ПЦУ при поддержке и. о. главы Черновицкой ОГА Павлюка Михаила Викторовича, который является членом команды бывшего президента Петра Порошенко», - отмечается в сообщении.

В епархии напомнили, что захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ начались еще в конце 2018 года, и все это происходит при содействии местных чиновников.

«Против воли религиозных общин УПЦ их уставы перерегистрировались в ПЦУ и верующих УПЦ выгнали из храмов, в которые они годами ходили. Перерегистрация уставов осуществлялась по личной подписи Распоряжения и. о. главы ЧОГА Павлюка М. Как следствие, такие действия и. о. главы вызвали религиозные конфликты и нарушили мир в селах Глыбокского, Сторожинецкого, Новоселицкого, Вижницкого, Заставновского районов. В некоторых селах уже более полугода продолжается круглосуточное молитвенное стояние верующих в храмах, чтобы их не захватили сторонники ПЦУ», - подчеркнули в епархии.

Как сообщают в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии, сейчас Павлюк не прекращает своей деятельности по разжиганию религиозной вражды в области и продолжает подписывать распоряжения о перерегистрации общин УПЦ. В частности, 6 сентября он подписал соответствующие распоряжения №854-р (село Карапчов) и №855-р (село Червоная Диброва).

В своем обращении верующие также обратили внимание на тот факт, что Михаил Павлюк распорядился вне очереди выделить квартиру государственному регистратору Николаю Гергелюку, выразив предположение, что это является взяткой за перерегистрацию уставов УПЦ.

«Наши религиозные общины остались верными УПЦ и отказались переходить в новую религиозную организацию ПЦУ и сейчас вынуждены удовлетворять свои религиозные потребности в палатках, помещениях магазинов, строить новые храмы и тому подобное. Такого не должно быть в демократическом государстве», – резюмировали в Черновицко-Буковинской епархии.