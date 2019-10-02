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"Формула Штайнмайера" закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, поясняет представитель ОБСЕ Сайдик

02.10.2019 / 10:19
Трехсторонняя контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом, заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - заявил он, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована "формула Штайнмайера".

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Источник 

ОБСЕ, формула Штайнмайера, Мартин Сайдик
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