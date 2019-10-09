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"Формула Штайнмайера" может быть отправной точкой в реализации "Минска" — ОБСЕ

09.10.2019 / 18:12
Парламентская ассамблея ОБСЕ, твердо отстаивая защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, приветствует последние инициативы РФ и Украины по согласованию текста "формулы Штайнмайера".

Что, в частности, может быть полезным в реализации Минских договоренностей. Об этом говорится в заявлении президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели.

"Конфликт не может быть урегулирован военными средствами. Единственным способом облегчить человеческие страдания на Востоке Украины, особенно на фоне приближения зимы, является пошаговый подход. Несмотря на необходимость некоторых дальнейших разъяснений и уточнений, так называемая формула Штайнмайера могла бы стать реальной отправной точкой в ​​достижении прогресса по реализации Минских договоренностей", - заявил Церетели.

По его словам, следует опираться на этот импульс, который предоставляет утверждение текста "формулы Штайнмайера", и обеспечить полное выполнение Минских соглашений.

Церетели также добавил, что ПА ОБСЕ готова, в случае необходимости, внести свой вклад в проведение выборов на Донбассе, в случае достижения договоренности об их проведении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях, которые должны пройти согласно украинскому законодательству, демократическими.

ОБСЕ, формула Штайнмайера, Церетели
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