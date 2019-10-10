Порошенко об отводе войск: теряем около 30 населенных пунктов

Об этом идет речь в видеообращении Порошенко, опубликованное в Facebook.

Прямая речь: "С уходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это - последствия разведения войск по так называемой "формуле Штайнмайера".

По мнению Порошенко, нынешняя власть должна "сказать обществу правду". В том числе и о том, что простых решений - нет, а завершить все быстро - невозможно. "Я сам когда-то должен был это признать", - добавляет политик.

Порошенко отметил, что предлагает власти несколько шагов, чтобы избежать ловушки государства агрессора, поставив во главе угла принцип "сначала - безопасность" и отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, в последние годы Вооруженные силы Украины шаг за шагом очищали территории в "серой зоне" от боевиков, занимая стратегические высоты, чтобы сделать невозможными обстрелы этих территорий.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. По его словам, в Минске Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.

Зеленский объяснил, что выборы должны пройти по Конституции и законам Украины.

Партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущей "нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.

Министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели.

Боевики продолжают регулярно стрелять в районе Золотого.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.

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