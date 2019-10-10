Песков: проведение "нормандского" саммита зависит от Путина не в последнюю очередь

Об этом он сказал в среду, 9 октября, сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что на вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, Песков сказал: "Все будет зависеть от решения глав государств".

Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется". "Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано", - добавил Песков.

"Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - заключил он.

"В том числе, это (проведение саммита) зависит от позиции президента РФ не в последнюю очередь", - заявил Песков.

Напомним: 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. По его словам, в Минске Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.

Зеленский объяснил, что выборы должны пройти по Конституции и законам Украины

Партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели.

Боевики продолжают регулярно стрелять в районе Золотого.

7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом 7 октября не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.

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