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В РПЦ рассказали, кто обманул Варфоломея, обещая ему Украину

10.10.2019 / 10:21
В РПЦ рассказали, кто обманул Варфоломея, обещая ему Украину
Патриарх Варфоломей Источник: РИА Новости
Владыка Иларион отметил, что томос не объединил даже представителей ПЦУ

Константинопольского Патриарха Варфоломея дезинформировали представители прошлой украинской государственной власти и его собственные эксперты по украинским делам.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщают «РИА Новости».

«Элладская Церковь является автокефальной, и я надеюсь, что она примет ответственное решение, соответствующее духу и букве церковных канонов, без давления извне. В Элладской Церкви знают, что украинская […] структура, получившая томос от Константинополя, состоит из лиц, не имеющих канонических хиротоний. […] Выдать томос об автокефалии этой группе было ошибкой со стороны Константинополя.

Но Патриарха Варфоломея дезинформировали тогдашние украинские власти и его собственные эксперты по украинским делам. Ему внушали, что Порошенко останется у власти и доведет дело ликвидации Украинской Православной Церкви до конца, а Порошенко позорно провалился на выборах и ушел с политической арены. Патриарху внушали, что вслед за дарованием томоса к новой структуре присоединятся чуть ли не все канонические епископы, но присоединилось только двое из девяноста. Патриарху внушали, что Москва удерживает в своих объятьях Киев, но оказалось, что и это не так: сами украинские православные в подавляющем своем большинстве не желают разрыва с Русской Церковью», - подчеркнул митрополит.

Владыка Иларион отметил, что томос не объединил даже представителей ПЦУ.

«Патриарху внушали, что томос объединит всех украинских православных. Но он не смог объединить (представителей ПЦУ, - ред.). Не случайно спустя лишь несколько месяцев после объединительного Собора, на котором две […] структуры слили в одну, внутри […] вновь возникло разделение. И теперь уже сам основатель, восстановленный в сане Константинопольским патриархом, объявил о выходе из ПЦУ и воссоздании Киевского патриархата», - рассказал он.

Митрополит сказал, что РПЦ «ощущает мощную поддержку Поместных Православных Церквей. Некоторые Церкви открыто выразили свое несогласие с легитимизацией (ПЦУ, - ред), другие молчаливо не соглашаются с ней».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Варфоломей
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