ОБСЕ: датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик журналистам во вторник, 1 октября, в Минске.

По его словам, и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были сделаны по требованию "нормандской четверки" и "я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате".

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