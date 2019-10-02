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ОБСЕ: датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября

02.10.2019 / 10:50
Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик журналистам во вторник, 1 октября, в Минске.

По его словам, и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были сделаны по требованию "нормандской четверки" и "я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате".

Источник 

ОБСЕ, разведение войск, Мартин Сайдик
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