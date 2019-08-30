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Рада утвердила новый Кабмин

30.08.2019 / 18:16
Верховная Рада Украины ІХ созыва в четверг, 29 августа, вечером на своем заседании утвердила состав нового Кабинета министров, который представил парламентариям Премьер-министр Алексей Гончарук.

За проголосовали 281 народный депутат.

По предложению главы правительства в Кабмин вошли:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба;

вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов;

министр юстиции Денис Малюская;

министр финансов Украины Оксана Маркарова;

министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель;

министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий;

министр развития громад и территорий Украины Елена Бабак;

министр образования и науки Украины Анна Новосад;

министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая;

министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский;

министр социальной политики Украины Юлия Соколовская;

министр внутренних дел Украины Арсений Аваков;

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

В новом правительстве произошло объединение ряда ведомств. В частности, Министерства экономики и Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства энергетики и Министерства экологии, Министерства ветеранов и Министерства временно оккупированных территорий, Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта. При этом в правительстве нет Министерства информационной политики.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука Премьер-министром Украины.

Заместителя руководителя Офиса Президента Украины Вадима Пристайко - министром иностранных дел Украины.

Внештатного советника Президента Андрея Загороднюка - министром обороны Украины.

Источник 

Кабмин, ВР
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