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У Зеленского рассчитывают на запуск Рады в начале сентября

18.07.2019 / 15:45
В Офисе президента рассчитывают, что Верховная рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября.

Об этом на брифинге 17 июля заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Как известно, парламент восьмого созыва завершил свою работу на прошлой неделе. В пятницу, 12 июля состоялось последнее заседание.

"Мы бы хотели, чтобы парламент уже в начале сентября начал работать и принимать первые законопроект", - заявил он.

Напомним, в "Слуге народа" предлагали провести первое заседание нового созыва Верховной рады уже в августе. В частности, руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко заявлял, что "Слуга народа" хочет запустить Раду раньше предусмотренного законом срока.

"Мы планируем раньше, чем законом это предусмотрено. Это точно. Пятнадцятого (августа - ред.) - это так, может, еще рано ... кстати, хорошая идея, связать это (заседание - ред.) с Днем Независимости", - заявлял он.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский просил Раду восьмого созыва собраться на внеочередное заседание для принятия трех законов: о работе Высшего антикоррупционного суда, незаконном обогащении и растаможке автомобилей.

Источник 

ВР, Рябошапка
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