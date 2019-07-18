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РПЦ надеется, что новые власти Украины не будут препятствовать крестному ходу УПЦ в День Крещения Руси

18.07.2019 / 15:49
Вахтанг Кипшидзе сравнил поведение прошлой администрации президента Украины в области религиозной свободы с поведением «слона в посудной лавке»

В Московском Патриархате выразили надежду на то, что в этом году власти не станут создавать препятствий для проведения традиционного крестного хода Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, как это было годом ранее.

Об этом заявил в среду замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе, передает «Интерфакс».

«Мы все помним, с какими сложностями было связано проведение крестного хода в Украине в прошлом году, какому давлению подвергались верующие, - сказал он. - Надеемся, что новая администрация Украины будет следовать стандартам в области религиозной свободы и откажется от каких-либо попыток ограничивать право на проведение религиозных шествий, как это пыталась предыдущая президентская власть».

Вахтанг Кипшидзе сравнил поведение прошлой администрации президента Украины в области религиозной свободы с поведением «слона в посудной лавке» и выразил надежду на то, что новая администрация сделает из этого «соответствующие выводы».

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, церковь, упц, рпц
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