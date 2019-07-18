РПЦ: Массовые крестные ходы в Украине - это способ для верующих поддержать свою Церковь

Традиция массовых крестных ходов в Украине, в которых каждый год участвуют десятки тысяч верующих, во многом связана с гонениями на Украинскую Православную Церковь и с желанием верующих продемонстрировать свою поддержку УПЦ и ее священноначалию.

Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщают «РИА Новости».

«В Украине в разных областях – на Винничине и в других местах, вокруг Почаева – уже прошли крестные ходы, которые собирали очень много людей. Конечно, сейчас в Украине вот эти массовые крестные ходы - это способ для верующих людей поддержать свою церковь, выразить свою верность ей, засвидетельствовать ее народную поддержку во времена переживаемых испытаний», - сказал Балашов.

В РПЦ также напомнили, что по случаю Дня Крещения Руси в Киеве в конце июля планируется самый масштабный крестный ход во главе с Митрополитом Онуфрием. В прошлом году шествие, несмотря на противодействие властей, собрало 250 тысяч верующих.

Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в связи с этим призвал новую президентскую администрацию «следовать стандартам в области религиозной свободы» и отказаться «от каких-либо попыток ограничивать право проведения религиозных шествий, как это пыталась предыдущая президентская власть».