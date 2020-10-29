Кулеба не видит целесообразности менять "нормандский формат"

Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если кого-то формально нет в составе нормандского формата, это не значит, что он не участвует в этом процессе в той или иной важной форме, это касается ЕС, США. Я не вижу сейчас целесообразности изменять Нормандский формат, так как он функционирует. Трудно, он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом круге нужно договариваться. Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков для того, чтобы способствовать этим договоренностям", - сказал Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что все положительное, что было достигнуто в процессе мирного урегулирования, в том числе прекращение огня, возвращение наших заключенных, возвращение кораблей - все было достигнуто в "нормандском формате".

По его словам, вопрос опроса президента о Будапештском меморандуме был направлен на то, чтобы вывести на новый уровень очень предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины."Этот вопрос не столько направлен на то, чтобы возродить Будапештский меморандум из пепла истории, сколько на то, чтобы вывести на новый уровень очень предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины: как они должны быть предоставлены, какие инструменты нам нужны. Я бы в именно таком ключе призывал смотреть на этот вопрос", - пояснил глава МИД.

Министр подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности Украины является членство в НАТО, но путь к нему еще займет определенное время. "Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути евроатлантической интеграции и укреплять наши Вооруженные силы, но параллельно мы должны выстраивать союзы и альянсы, которые будут делать нас сильнее", - сказал он.

"Например, когда президент Украины едет в Великобританию и договаривается о дополнительных ресурсах на укрепление украинского флота - это тоже вклад в нашу гарантию безопасности. Когда президент едет в Турцию и договаривается с президентом Турции о развитии военно-технического сотрудничества, производстве беспилотных ударных аппаратов, сотрудничестве в черноморском бассейне, это тоже создание гарантий нашей безопасности. Не надо смотреть на это линейно: сели, подписали документ и имеем гарантии. Реальные гарантии - это когда у тебя есть крепкие вооруженные силы, устойчивое общество и мощные союзники", - резюмировал Кулеба.

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