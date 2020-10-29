Войти | Зарегистрироваться
15:15

четверг,
29 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Минкультуры запретило УПЦ богослужения в Софии Киевской по случаю 30-летия независимости Церкви

29.10.2020 / 12:26
Минкультуры запретило УПЦ богослужения в Софии Киевской по случаю 30-летия независимости Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
По словам владыки, если бы Министерство культуры дало разрешение на проведение богослужения, то в Украинской Православной Церкви смогли бы соблюсти все медицинские требования безопасности

Министерство культуры отказало Украинской Православной Церкви в проведении богослужения на территории Национального заповедника «София Киевская» по случаю 30-летия дарования Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II о независимости и самостоятельности УПЦ в управлении, которая была вручена в соборе Святой Софии 28 октября 1990 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии СМИ во время открытия выставки «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям».

«К сожалению, хотя власть и изменилась, но отношение к Украинской Православной Церкви не изменилось», – отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что отказ предоставить разрешение на богослужение УПЦ свидетельствует о том, что у нынешней власти сохранилось двойственное отношение к религиозным организациям.

«Накануне мы обратились в Министерство культуры, чтобы нам позволили завтра отслужить молебен или иное богослужение (в «Софии Киевской» – ред.). К сожалению мы получили отказ. Это было аргументировано пандемией», – сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что если бы Министерство культуры дало разрешение на проведение богослужения, то в Украинской Православной Церкви смогли бы соблюсти все карантинные требования.

Митрополит Антоний обратил внимание на факты вмешательства прошлой власти в религиозную жизнь, активное участие в создании ПЦУ и содействие этой структуре.

«Когда было принято решение о создании СЦУ/ПЦУ, это все происходило в Софии Киевской. Великая святыня стала началом усугубления раскола украинского Православия», – напомнил управделами УПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь 28 октября отметила 30-летие дарения Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви в своем управлении. Во всех храмах Украинской Православной Церкви были совершены праздничные Божественные литургии. В Киево-Печерской лавре 27 октября открыли выставку: «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям», а также состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы», в которой приняли участие более 100 докладчиков.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.