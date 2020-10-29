Минкультуры запретило УПЦ богослужения в Софии Киевской по случаю 30-летия независимости Церкви

Министерство культуры отказало Украинской Православной Церкви в проведении богослужения на территории Национального заповедника «София Киевская» по случаю 30-летия дарования Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II о независимости и самостоятельности УПЦ в управлении, которая была вручена в соборе Святой Софии 28 октября 1990 года.



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии СМИ во время открытия выставки «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям».

«К сожалению, хотя власть и изменилась, но отношение к Украинской Православной Церкви не изменилось», – отметил управляющий делами УПЦ.



Митрополит Антоний подчеркнул, что отказ предоставить разрешение на богослужение УПЦ свидетельствует о том, что у нынешней власти сохранилось двойственное отношение к религиозным организациям.



«Накануне мы обратились в Министерство культуры, чтобы нам позволили завтра отслужить молебен или иное богослужение (в «Софии Киевской» – ред.). К сожалению мы получили отказ. Это было аргументировано пандемией», – сказал митрополит Антоний.



Владыка отметил, что если бы Министерство культуры дало разрешение на проведение богослужения, то в Украинской Православной Церкви смогли бы соблюсти все карантинные требования.



Митрополит Антоний обратил внимание на факты вмешательства прошлой власти в религиозную жизнь, активное участие в создании ПЦУ и содействие этой структуре.



«Когда было принято решение о создании СЦУ/ПЦУ, это все происходило в Софии Киевской. Великая святыня стала началом усугубления раскола украинского Православия», – напомнил управделами УПЦ.



Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь 28 октября отметила 30-летие дарения Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви в своем управлении. Во всех храмах Украинской Православной Церкви были совершены праздничные Божественные литургии. В Киево-Печерской лавре 27 октября открыли выставку: «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям», а также состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы», в которой приняли участие более 100 докладчиков.

