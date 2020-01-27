СМИ обнародовали запись, где якобы Трамп требует "убрать" Йованович

Об этом сообщает "Голос Америки"

Как утверждается, участниками разговора предположительно были Лев Парнас и Игорь Фруман, бывшие соратники личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

По информации ABC, разговор состоялся весной 2018 года.

"Избавьтесь ее", – якобы сказал Трамп. "Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это."

На записи вероятно Парнас и Фруман, говорят главе Белого дома, Йованович плохо о нем отзывается. После чего Трамп сказал "убрать ее".

В администрации Трампа не отрицали информацию телеканала. Там также добавили, что президент имеет право увольнять членов его администрации, которые не поддерживают повестку дня.

Напомним: 16 января Национальная полиция открыла уголовные производства после обнародования в СМИ информации о возможном незаконной слежки за експослом США в Украине Мари Йованович.

8 октября 2019 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о своих встречах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест. Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.

По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.

СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

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