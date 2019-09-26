Трамп и Зеленский в телефонном разговоре критиковали Йованович: "была плохим послом"

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расшифровке телефонного разговора, опубликованной на сайте Белого дома.

"Бывший посол Соединенных Штатов, женщина, была противной особой, и люди, с которыми она сталкивалась в Украине, были противными особами, поэтому я просто хочу сообщить вам об этом", - сказал Трамп.

"Замечательно, что вы были первым, кто сказал мне, что она – плохой посол, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, потому что она увлекалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она недостаточно хорошо восприняла меня как нового президента", - сказал Зеленский.

Йованович завершила работу на своем посту 20 мая. В Госдепе США тогда заявили, что дата ее отъезда согласуется с передачей президентской власти в Украине.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал Йованович якобы за ее критические заявления в адрес Белого дома.

Трамп-младший добавил ссылку на статью издания The Daily Wire, в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.

Тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около четырех миллионов долларов, которые она должна была выделить на его ведомство.

В ответ Государственный департамент США назвал заявления Луценко "откровенной выдумкой".

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