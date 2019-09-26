Гончарук заявил о начале перезагрузки власти

Об этом свидетельствует сообщение Гончарука в Facebook.

Прямая речь: "Время тех, кто привык "отсиживаться" на работе вместо того, чтобы работать, исчерпано!... Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами – видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти".

Гончарук отметил, что введут контрактную государственную службу, чтобы была мотивация работать на результат.

Также, по словам премьера, ликвидируют бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений за неэффективную работу госслужащих, и введут премии за производительность труда.

Он добавил, что во властные кабинеты ждут "амбициозную молодежь", у которой "глаза горят".

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

19 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти". Он предусматривает упрощение порядка принятия на работу и увольнения чиновников и вводит контрактную государственную службу.

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