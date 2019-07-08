Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

Об этом он заявил в субботу, 6 июля, во Львове во время представления председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского, где Зеленскому поставили вопрос о противодействии "Северному потоку-2".

"Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока". Нечего скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ - вопрос решен уже давно, очень давно. Политики спекулируют этой темой и о возвращении в ПАСЕ, что это при нас произошло, или "Северный поток". Нас никто не спрашивает", – заявил Зеленский.

По его словам, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрона не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2".

"Потому что на них влияет очень сильно их локальный бизнес. Они ничего с этим сделать не смогут", – считает президент.

"Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в США с президентом Америки. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – заявил Зеленский.

Напомним: 12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность использования санкций США для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

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