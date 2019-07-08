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Предстоятель УПЦ объяснил, чем отличается исповедь в храме от ежедневного покаяния

08.07.2019 / 10:25
Предстоятель УПЦ объяснил, чем отличается исповедь в храме от ежедневного покаяния
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Архипастырь объяснил, что в отличии от исповеди, на которую христиане приходят время от времени в храм, где в присутствии священника исповедуют свои грехи перед Богом и получают отпущение, личное покаяние должно быть постоянным

В своей воскресной проповеди в день Рождества Предтечи Господнего Иоанна Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил, чем отличается исповедь от ежедневного покаяния и для чего человеку каяться в своих грехах постоянно.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Иоанн Креститель является учителем покаяния. Он через покаяние готовил людей к принятию в свои сердца Мессии, Который пришел на землю для спасения рода человеческого… И сегодня Церковь благодарит Бога за то, что Он послал в мир такого учителя. Покаяние – это то дело, которое делает человека способным к принятию Бога, и на протяжении всей истории Церкви святой Иоанн Предтеча обращается к нам со страниц Святого Евангелия: “Покайтесь и веруйте в Евангелие!” (Мк. 1:15). Покаяние уничтожает человеческие грехи, а грех мешает человеку понять, уразуметь Бога и принять Его в свою душу. Поэтому покаяние должно быть у нас постоянным», — отметил Предстоятель.

Архипастырь объяснил, что в отличии от исповеди, на которую христиане приходят время от времени в храм, где в присутствии священника исповедуют свои грехи перед Богом и получают отпущение, личное покаяние должно быть постоянным.

«Есть добрый обычай у православных христиан каждый день, отходя ко сну, делать небольшой анализ прожитого дня и говорить: «Господи, прости меня, что я сегодня согрешил тем, что был невнимательным ко своему соседу, оскорбил своего брата, сказал не то слово, не так подумал, не туда посмотрел, имел плохие мысли, желания…»», — сказал Блаженнейший владыка.

По слову Архипастыря, «так кратко человек должен каяться на протяжении всей своей жизни».

«Покаяние все время выправляет человеческую душу, делает ее правильной, делает ее способной вместить в себя Невместимого Бога, — подчеркнул он. — Пусть Господь молитвами Предтечи и Крестителя Иоанна помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы учились покаянию. Вначале у нас не получится так, как учат святые отцы, будет сложно, забывать будем, но мы должны учиться. И так постепенно, постепенно человеком приобретается навык. А навык является иногда второй природой и хорошо, когда у нас будет второй природой покаяние, а не какие-то пороки и недостатки».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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