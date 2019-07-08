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Глава УПЦ КП раскритиковал Томос и ПЦУ в интервью российскому телеканалу

08.07.2019 / 10:45
Глава УПЦ КП раскритиковал Томос и ПЦУ в интервью российскому телеканалу
Филарет Источник: Корреспондент
В разговоре с российской журналисткой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу

На российском телеканале вышел сюжет «Ничего святого» с главой УПЦ КП Филаретом (Денисенко). «Почетный патриарх» в интервью раскритиковал Томос и ПЦУ.

Специальный репортаж журналистки Анны Афанасьевой под названием «Ничего святого» опубликован 6 июля на YouTube-канале телеканала «Россия-24», сообщает «Корреспондент».

В разговоре с российской журналисткой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу. Он выразил несогласие с названием новой Церкви, а также с содержанием Томоса.

«Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления Церковью, я бы на такие условия не пошел», - сказал Филарет.

На вопрос журналистки: «правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?». Филарет ответил утвердительно: «и президент обманул, и митрополит Епифаний».

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Филарет
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