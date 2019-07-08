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Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ вывести войска из Украины и вернуть Крым

08.07.2019 / 09:42
Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ вывести войска из Украины и вернуть Крым
Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию с призывом обеспечить деоккупацию Крыма и вывести вооруженные силы РФ из Украины.

Резолюция "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов" принята в субботу, 6 июля, на заседании комитета в рамках ХХVІІІ ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге.

"Парламентская Ассамблея ОБСЕ... призывает прекратить военные действия в Восточной Украине, осуществить полное выведение крупнокалиберного вооружения всеми сторонами, немедленно положить конец применению противопехотных мин и увеличить вклад в усилия по разминированию, обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, вывод российских вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе Минских договоренностей, в частности, определенных ими обязательств, которые не были выполнены Российской Федерацией", - говорится в пункте 21 резолюции.

Вокруг этого пункта развернулись горячие дебаты, поскольку российская сторона выступила с поправкой, предложив удалить из резолюции упоминание о необходимости обеспечения деоккупации Крыма и вывода российских вооруженных сил с украинской территории, а также призыв к РФ выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей, которые она не выполняет.

Члены украинской делегации в своих выступлениях остро осудили предложенную россиянами поправку и призвали присутствующих не поддерживать ее. "В моей стране люди умирают. И мы не должны сдерживаться, чтобы пристыдить агрессора, здесь, на этой Ассамблее. Мы не должны пытаться искать нейтральный язык. Мы должны осудить тех, кто ведет войну против моей страны", - подчеркнула, в частности, член украинской делегации в ПА ОБСЕ Ольга Белькова.

Российскую поправку также не поддержал докладчик по резолюции Аллан Фаррелл (Ирландия).

В результате голосования поправка российской делегации была отклонена.

Источник

Россия, Крым, ОБСЕ
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