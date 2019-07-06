Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Крыма Россией

Об этом сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

"Резолюция о милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, принята", - отметил Чубаров.

По его данным, в поддержку резолюции высказались 54 члена комитета, "против" и "воздержались" - по 6.

Как отметил член делегации Украины в ПА ОБСЕ, нардеп Сергей Высоцкий, против резолюции выступили только 5 россиян и один представитель Италии.

"Далее - рассмотрение резолюции на пленарном заседании в понедельник", - добавил он.

Ранее Высоцкий сообщил, что представители России в ПА пыталась убрать из резолюции упоминание о невыполнении ею Минских соглашений и осуждение оккупации украинской территории.

"Итог: российская делегация в очередной раз оказалась в изоляции. Ее предложение было поддержано лишь одним депутатом из Казахстана, "за" - 7, "против" - 62", - сообщил Высоцкий.

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