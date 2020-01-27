Помпео перед визитом в Киев раздраженно кричал: "Думаете, американцам не безразлична Украина?"

В частности, из-за вопроса об освобождении экс-посла США в Украине Мари Йованович и высказал предположение, что Украина американцам "безразлична".

Об этом сообщают NRP, "Голос Америки"

В ходе интервью в пятницу, 24 января, Помпео заявил, что политика Госдепа США в вопросе Украины за все время его пребывания на должности "была очень прозрачной" и отказался комментировать обвинения в неспособности департамента "решительно защищать Йованович перед лицом политических атак".

Также Помпео заявил, что повел себя "правильно" в ситуации с Йованович и защищал всех сотрудников Госдепа и отверг предположение о том, что существует теневая внешняя политика в отношении Украины.

После вопросов об Украине интервью завершилось, после чего у Мэри Келли состоялся разговор с Помпео "офф зе рекордз" в отдельной комнате.

По словам журналистки, при этом Помпео выражал свое недовольство тем, что его спрашивают об Украине, использовал нецензурную лексику и спросил: "Как вы думаете, американцам не безразлична Украина?".

Дословно: "Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете, американцам не безразлична Украина?".

"Он использовал слово, начинающееся с буквы F**, в этом предложении и многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину".

"Он убрал карту. Он заявил "Люди об этом узнают", - заявила журналистка NPR.

Напомним: Лев Парнас - соратник личного адвоката Трампа Руди Джулиани - обнародовал документы, указывающие, что за Йованович могли следить и угрожать ей незадолго до того, как она была отозвана с должности в Киеве.

Помпео заявил, что не слышал об этих обвинениях, считает, что они окажутся ошибочными, но обязан оценить и расследовать это дело.

Обвинения, если они правдивы, являются центральными в расследовании по импичменту президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении властью, оказывая давление на Украину, чтобы та расследовала деятельность его конкурента Джо Байдена, и использовал в качестве рычага давления военную помощь стране.

Национальная полиция Украина начала дело о возможном нарушении тайны телефонных разговоров и незаконном сборе конфиденциальной информации об экс-после США в Украине Мари Йованович.

Ранее стало известно, что старший советник Помпео - карьерный дипломат Майкл Маккинли - подал в отставку на фоне растущего недовольства и ухудшение атмосферы внутри Госдепартамента по поводу того, что воспринимается как несостоятельность Помпео поддержать персонал, замешанный в скандале с Украиной.

Беспокойство Маккинли было особенно существенным относительно экс-посла США в Украине Мари Йованович, которую Помпео отозвал, когда СМИ обвинили ее в нелояльности.

30 января Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Киев в рамках запланированной поездки в пять стран - Украину, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Великобританию.

Предполагается, что Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком.

Нынешний визит Помпео ожидается вместо запланированного и отмененного визита, который должен был состояться 3 января.

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