Запорожский митрополит УПЦ рассказал, есть ли у Бога любимчики

С апостольских времен и по сей день не утихают споры о том, кого Бог любит больше, но у Бога нет любимчиков.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, об этом рассказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Любимчиками называют как отдельных людей, так и целые народы, а в последнее время даже Церкви. Но может ли Бог кого-то любить больше, а кого-то меньше? Да, как Христос, будучи Человеком, мог по-особенному относиться к Своей Матери, братьям, друзьям, к апостолам, Иоанна называть «Своим возлюбленным учеником». Но как Бог Христос никого не выделяет, Он любил и любит всех людей на земле непостижимой любовью. Мы все Ему дороги. И как говорит апостол Павел: «Бог Свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас…» Не мы сначала возлюбили Его, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего. Но ошибаются те, кто думает, что раз он православный, раз он носит нательный крест – значит, он стал любимчиком у Бога. И за это имеет какие-то особые «преференции». Это далеко не так. Как известно, Константинополь пал под натиском Османской империи. Огромное число православных было убито, а мусульмане торжествовали победу. Что же получается, раз победили мусульмане, то Бог их любит больше? Вопрос избрания Богом отдельных людей или наций к определенному служению всегда вызывал смущение или даже недоумение», - сказал митрополит Лука.

Запорожский архиерей подчеркнул, что Господь всем дает шанс идти ко спасению.

«Господь действительно избирает отдельных людей и целые народы, не просто наделяя их особыми полномочиями, но делая это, во-первых, в зависимости от их поведения и, во-вторых, для совершения конкретного задания или поручения. А вот сможет человек или все человечество извлечь из этого уроки? Господь дает всем нам шанс идти по пути спасения. Он избирает нас быть святыми, но не любимчиками. Но пользоваться благословениями такого избрания могут лишь те, кто откликнулся на Божий призыв и последовал дорогой спасения. Этот путь труден, и не всем удается идти по нему достойно. Мало обладать формальными признаками избрания, которые мы получаем в Таинстве Крещения, необходимы еще наше внутреннее решение и нравственный труд, чтобы раскрыть и те духовные потенции, которые получили в Таинствах Крещения и Миропомазания», - сказал митрополит.

По словам владыки, Божия любовь неразрывно связана с братской любовью.

«Когда человек не любит Бога, он никогда не сможет с пониманием и сочувствием относиться к своему ближнему. Из уст зарубежных киногероев в нашу жизнь перекочевали многие выражения. Одним из таких является фраза «ничего личного, только бизнес». В последнее время так говорят не только коммерсанты, но и простые люди в быту. Но что это может означать применительно к нам, по отношению к нашей духовной жизни и к делу нашего спасения? Ведь слово «бизнес» как раз и переводится как «дело». Может ли человек, избравший путь спасения, путь веры и люби к Богу, сказать своему брату «ничего личного». Мог ли такое сказать Христос Своим ученикам? Наша Церковь никогда этого не скажет и никогда не отвернется от тех, кто на Её любовь отвечает злобой и ненавистью. Наша вера, наша Церковь – это смысл нашего существования. Наша братская любовь к ближнему – это наше свидетельство и наше доказательство любви ко Христу. Каждый человек стремиться стать личностью, но при этом даже не понимает, что, произнося фразу «ничего личного», тем самым себя обезличивает. А ведь личность – это совершенство, личность – это жизнь, а безличность – только существование.

Если мы называем себя христианам, то мы должны быть прежде всего личностями. Ведь только в соединении с бесконечным Богом человек как личность имеет бытие самое полное, самое совершенное, бытие в собственном смысле этого слова. А для этого нужна кропотливая внутренняя работа, необходимо развивать в себе христианские добродетели, которые и являются главными качествами настоящей личности. Но даже не будучи личностью, человек не перестанет быть любимым Богом. Бог любит всех, но это вовсе не означает, что Его милость бесконечна. И для нас всех это серьезное предупреждение», - сказал архиерей.