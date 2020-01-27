Митрополит Онуфрий встретился с верующими буковинского села Михальча, которые отстаивают храм от захвата ПЦУ

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился со священниками и верующими Украинской Православной Церкви села Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области, которые уже почти год защищают свой храм от захвата сторонников Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Свято-Успенского храма села Михальча, Блаженнейший владыка отметил мужество и стойкость христиан в отстаивании чистоты своей веры.

«Хочу пожелать, чтобы Бог всем нам дал свою благодать и укреплял нас в тех наших испытаниях, которые каждый из нас в своей жизни проходит. Мне радостно, что в Михальче такие мужественные, добрые, чистые православные христиане, отстаивающие чистоту святой православной веры. Если чистота веры сохраняется, то сохраняется надежда на спасение даже для самого падшего грешника. Если мы потеряем чистоту веры, то никто не будет иметь возможности достичь Неба, вечного спасения», - отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший поблагодарил молодых членов церковной общины села за верность канонической Церкви.

«Мне приятно, что в этом противостоянии, которое сложилось у вас, очень много молодых людей, которые неравнодушны к своему спасению, к Церкви, которые защищают своих мам, бабушек, дедушек, которые хранить веру. Здесь оказалось много молодых людей, которые правильно понимают жизнь и земное, и намерения, и те цели, ради которых человек должен жить на земле», - подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал православным буковинцам мира, «чтобы мы все научились уважать друг друга, любить Бога, любить друг друга - это самая заповедь, которую подарил нам Бог».

В пресс-службе епархии отметили, что «слова Блаженнейшего в поддержку верующих села Михальча имеют огромное значение для каждого христианина, ведь Владыку во всем мире воспринимают не просто как Предстоятеля Украинской Православной Церкви, а как Человека с большой буквы».

«Нелегкие испытания выпали на время его управления УПЦ: гонения верующих, преследования, ненависть ко всей УПЦ, угрозы верующим, проклятие, рейдерские захваты храмов, избиения верующих, осквернение святынь - этот список можно еще долго продолжать, но ни один из этих пунктов не вызывает у нашего Владыки ни капли злости к ПЦУ или к кому-то из ее поклонников, ни разу из уст Блаженнейшего Онуфрия не прозвучали слова осуждения в адрес заблудших верующих ПЦУ, только терпение, смирение и любовь ко всем», - написали на странице Свято-Успенского храма, выразив благодарность Блаженнейшему Онуфрию за молитвы и поддержку.