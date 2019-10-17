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ЦПК: члены ВСП будут увольнять себя самостоятельно, потому что Рада провалила важную правку

17.10.2019 / 16:18
Рада провалила голосование за правку, которая давала международным экспертам право вето при решении об увольнении нечестных членов Высшего совета правосудия, таким образом решение об увольнении будут принимать сами члены ВСП.

Источник: заседание Верховной Рады 16 октября, ЦПК

Текст поправки №195: "Решение об увольнении члена Высшего совета правосудия считается принятым, если представление не будет отклонено на совместном заседании Высшего совета правосудия и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики большинством голосов участников заседания при условии, что за это проголосовало не менее двух международных экспертов - членов Комиссии по вопросам добропорядочности и этики".

Правку №195 народного депутата Руслана Стефанчука к законопроекту о судебной реформе №1008 учел комитет Рады, однако парламентарии не проголосовали за нее.

Без этой поправки решение о своем увольнении фактически будут принимать сами члены ВСП.

По мнению экспертов ЦПК без этой поправки невозможна "реальная судебная реформа".

Експертка ЦПК Галина Чижик: "реальная судебная реформа невозможна без перезагрузки Высшего совета правосудия. Очевидно, что без решающего слова международников в этической комиссии, эти заседания будут фикцией. Ведь члены ВРП не будут голосовать за свое же увольнение".

К этической комиссии, согласно законопроекту, должны входить 3 члена ВСП и 3 международных эксперта.

Напомним: законопроект начали рассматривать 15 октября - Рада весь день рассматривала предлагаемые правки. Во вторник парламентарии рассмотрели 189 поправок из 330. Президентский проект закона продолжили рассматривать 16 октября.

15 октября председатель Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта. По ее словам, 19,5 заключенных ожидают судебных решений, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе, а перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.

Послы написали письмо на имя председателей комитетов Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.

Данишевская ранее жаловалась, что не может пообщаться с президентом Владимиром Зеленским относительно его политики по отношению к Верховному суду.

Источник 

ВР, ЦПК, ВСП
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