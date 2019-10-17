ЦПК: члены ВСП будут увольнять себя самостоятельно, потому что Рада провалила важную правку

Источник: заседание Верховной Рады 16 октября, ЦПК

Текст поправки №195: "Решение об увольнении члена Высшего совета правосудия считается принятым, если представление не будет отклонено на совместном заседании Высшего совета правосудия и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики большинством голосов участников заседания при условии, что за это проголосовало не менее двух международных экспертов - членов Комиссии по вопросам добропорядочности и этики".

Правку №195 народного депутата Руслана Стефанчука к законопроекту о судебной реформе №1008 учел комитет Рады, однако парламентарии не проголосовали за нее.

Без этой поправки решение о своем увольнении фактически будут принимать сами члены ВСП.

По мнению экспертов ЦПК без этой поправки невозможна "реальная судебная реформа".

Експертка ЦПК Галина Чижик: "реальная судебная реформа невозможна без перезагрузки Высшего совета правосудия. Очевидно, что без решающего слова международников в этической комиссии, эти заседания будут фикцией. Ведь члены ВРП не будут голосовать за свое же увольнение".

К этической комиссии, согласно законопроекту, должны входить 3 члена ВСП и 3 международных эксперта.

Напомним: законопроект начали рассматривать 15 октября - Рада весь день рассматривала предлагаемые правки. Во вторник парламентарии рассмотрели 189 поправок из 330. Президентский проект закона продолжили рассматривать 16 октября.

15 октября председатель Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта. По ее словам, 19,5 заключенных ожидают судебных решений, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе, а перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.

Послы написали письмо на имя председателей комитетов Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.

Данишевская ранее жаловалась, что не может пообщаться с президентом Владимиром Зеленским относительно его политики по отношению к Верховному суду.

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