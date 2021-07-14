Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

В сообщении отмечается, что согласно исследованию, 25,5% респондентов от 15 лет и старше за последние шесть месяцев имели опыт ситуаций в интернете, которые их огорчили или смутили. Около 9% респондентов от 15 лет и старше за последние шесть месяцев становились жертвами кибербуллинга, киберклеветы или насилия через визуальные материалы.

Кроме того, согласно исследованию, 23% респондентов утверждают, что они имели опыт взлома своего аккаунта в социальных сетях или мессенджерах. А 90% респондентов 15+ лет соглашаются в том, что в интернете много дезинформации и фейков.

Исследование проводилось в 903 населенных пунктах Украины. Его полная презентация совместно с представителями Минцифры пройдет 15 июля.

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