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Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

14.07.2021 / 17:21
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период.

"Украина создает условия для привлечения инвесторов. Действующие правила доступа к недрам отвечают современным практикам развитых стран мира, оптимальным путем привлечения инвесторов в проекты по геологоразведке можно считать организацию на открытых конкурсной основе аукционов по продаже специальных разрешений и лицензий", - сказал он на конференции высокого уровня по стратегическому партнерству Украины и ЕС по вопросам критического сырья и аккумуляторов в Киеве 13 июля.

По словам премьера, привлечение иностранных технологий и инвестиций требует международного участия.

"Комплексная разработка таких критических материалов может привлечь в Украину значительные инвестиции. Уже в первый период 10 млрд евро может быть вложено в эту сферу", - добавил Шмыгаль.

Источник

разработка, Шмыгальэ
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