КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Суд принял решение. Признал закон конституционным".

Полный текст решения и больше информации в КС пообещали предоставить 15 июля.

Большая палата Конституционного суда Украины с 10 утра рассматривала дело по конституционному представлению 51 народного депутата относительно соответствия Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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