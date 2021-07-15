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КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного

15.07.2021 / 09:01
КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного
Конституционный суд признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Суд принял решение. Признал закон конституционным".

Полный текст решения и больше информации в КС пообещали предоставить 15 июля.

Большая палата Конституционного суда Украины с 10 утра рассматривала дело по конституционному представлению 51 народного депутата относительно соответствия Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Источник

украинский язык, КСУ
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