Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого

Об этом сообщил адвокат Тупицкого Лещенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Лещенко: "Сегодня административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента о некоторых вопросах национальной безопасности Украины №124 от 27 марта 2021 года.

Суд пришел к выводу, что президент Украины, ответчик по делу, не имеет полномочий принимать решение об увольнении или прекращении полномочий судей Конституционного суда или принимать решение об отмене указа о предварительном назначении на должность судьи КС".

По словам адвоката, суд также пришел к выводу, что невозможно отменять указ индивидуального действия.

Он назвал решение Верховного Суда "законным и обоснованным" и добавил, что "в настоящее время президенту надо думать, что делать с теми действиями, которые он совершал по отношению к судье КС".

По словам Лещенко, это решение можно обжаловать в Большой палате ВС. Если это произойдет, они будут действовать "в рамках закона, в рамках процесса".

Напомним, Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам "аудита указов експрезидента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба уволенных судей обжаловали указ президента в Верховном Суде. Также они обратились в Окружной админсуд Киева, требуя запрета увольнять их с должности судьи КСУ и запрета выплачивать им средства.

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