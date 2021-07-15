"Слуги" решили назначать нового министра МВД в пятницу

Об этом свидетельствует сообщение партии "Слуга народа"

Дословно: "16 июля Верховная Рада будет голосовать за нового министра внутренних дел. Об этом заявил председатель фракции политической партии "Слуги народа" Давид Арахамия во время брифинга по результатам заседания фракции".

Напомним: 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.

Позже нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук указывала, что голосование в Верховной Раде за отставку Авакова планируется в четверг утром, а назначать Монастырского будут после перерыва в этот же день.

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