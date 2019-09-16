Проект бюджета-2020: дефицит бюджета вниз, расходы на дороги - вверх

Об этом он сообщил в ходе брифинга в воскресенье, 15 сентября, пишет "Экономическая правда".

Он отметил, что в воскресенье в парламент подается первый проект закона о бюджете, чтобы депутаты могли на него посмотреть. "В течение двух недель мы должны представить программу деятельности правительства. После этого эта программа будет учтена между первым и вторым чтением (голосования за бюджет – ред.)", - сообщил Гончарук.

"Поэтому не удивляйтесь, что этот бюджет пока не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда президента на выборах", - отметил премьер. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

"В этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение дефицита, вы увидите, что и это правительство, и команда президента намерены уменьшать долг, который государство сегодня имеет. Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наша расходы будут равны нашим доходам", - сказал он.

"Это среднесрочная цель. Мы, к сожалению, не можем этого достичь за год или даже за два, но мы это держим в уме. Дефицит бюджета в новом бюджете будет еще меньше, чем в прошлом", - заявил премьер.

"Вторая составляющая - объем доходов, то есть объем денег, которые государство собирает фактически с общества, с экономики и перераспределяет относительно ВВП - также будет уменьшаться. Это значит, что мы хотим, чтобы государства в экономике становилось меньше", - сообщил глава правительства.

Также, по его словам, будут увеличены расходы на дороги.

"Мы понимаем, что этих денег будет недостаточно для того, чтобы решить все амбициозные задачи, которые перед нами стоят. Мы отдельно во время представления программы действий правительства в парламенте поделимся своими мыслями по финансированию строительства дорог", - добавил Гончарук.

"Также мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо дотирования крупных предприятий мы сфокусируемся на том, чтобы в случае принятия земельной реформы компенсировать процентную ставку для фермеров (малых предприятий)", - заявил он.

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