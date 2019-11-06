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Проект госбюджета-2020 предусматривает 173 млрд грн на пенсии и 113 млрд грн на медицину

06.11.2019 / 11:47
Подготовленный правительством ко второму чтению проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает 293 млрд грн на социальное обеспечение, на сферу медицины предполагается направить 113,3 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Основное для нас в этом бюджете – заложить необходимые ресурсы на развитие страны. В то же время мы видим, что развития не будет, если человек не будет обеспечен самым необходимым", - сказал он, представляя документ во вторник, 5 ноября, в Киеве.

В частности, по словам Гончарука, на пенсии предлагается выделить 173 млрд грн. Правительство намерено повысить пенсии одиноким пенсионерам: на выплату такой надбавки предусмотрено 806 млн грн.

Кроме того, 48 млрд грн будет выделено на субсидии.

"Мы хотим, чтобы субсидии от государства получали только те, кто в них нуждается", - отметил премьер.

Помимо этого, сообщил Гончарук, на сферу медицины в 2020 году правительство предусматривает 113,3 млрд грн. В частности, 1,9 млрд грн - на систему экстренной помощи, где 1 млрд грн заложен на открытие отделений экстренной помощи, 900 млн грн - на кареты "скорой помощи".

"В следующем году в качестве приоритетов мы обратим внимание на неотложную помощь. Очень многие украинцы не доезжают к больницам. Система неэффективна", - констатировал премьер.

По его словам, в 2020 году планируют закупить 470 карет "скорой помощи", открыть 25 отделений неотложной помощи.

Гончарук также анонсировал расширение государственной программы "Доступные лекарства".

Источник

бюджет, медицина, пенсии, субсидии, Гончарук
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