Проект госбюджета-2020 предусматривает 173 млрд грн на пенсии и 113 млрд грн на медицину

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Основное для нас в этом бюджете – заложить необходимые ресурсы на развитие страны. В то же время мы видим, что развития не будет, если человек не будет обеспечен самым необходимым", - сказал он, представляя документ во вторник, 5 ноября, в Киеве.

В частности, по словам Гончарука, на пенсии предлагается выделить 173 млрд грн. Правительство намерено повысить пенсии одиноким пенсионерам: на выплату такой надбавки предусмотрено 806 млн грн.

Кроме того, 48 млрд грн будет выделено на субсидии.

"Мы хотим, чтобы субсидии от государства получали только те, кто в них нуждается", - отметил премьер.

Помимо этого, сообщил Гончарук, на сферу медицины в 2020 году правительство предусматривает 113,3 млрд грн. В частности, 1,9 млрд грн - на систему экстренной помощи, где 1 млрд грн заложен на открытие отделений экстренной помощи, 900 млн грн - на кареты "скорой помощи".

"В следующем году в качестве приоритетов мы обратим внимание на неотложную помощь. Очень многие украинцы не доезжают к больницам. Система неэффективна", - констатировал премьер.

По его словам, в 2020 году планируют закупить 470 карет "скорой помощи", открыть 25 отделений неотложной помощи.

Гончарук также анонсировал расширение государственной программы "Доступные лекарства".

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