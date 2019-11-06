Гончарук: повышение зарплат педагогам будут, но не такие, как хотелось

Об этом шла речь в выступлении Гончарука в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы.

Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов."

Напомним: 3 ноября Кабинет министров одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании КМУ, отметил, что "Кабмин не нашел средств для повышения зарплат учителям."

Источник