ЕБРР выделяет на “апгрейд” Укрэнерго €150 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"АО «Укрэнерго» подписало кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 149 млн евро под государственные гарантии, принятые Министерством финансов и НКРЭКУ. Заем рассчитан на 15 лет со льготным периодом погашения 4,5 года. Эти средства компания планирует направить для реализации проекта "Модернизация сети электропередачи Укрэнерго", - говорится в сообщении.

В частности, планируется реконструировать 12 подстанций в Западном, Северном, Центральном и Южном регионах. А именно - будет внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами на подстанциях (АСУТП).

Речь идет о реконструкции подстанций 750 кВ «Западноукраинская», 400 кВ «Мукачево», 330 кВ «Яворов», 330 кВ «Львов южная», 330 кВ «Нововолынск», 330 кВ «Грабов», 750 кВ «Донбасская», 330 кВ «Миргород», 330 кВ «Купянск», 330 кВ «Николаевская», 330 кВ «Трихаты», 330 кВ «Лесная».

Планируется также заменить 26 трансформаторов с одновременным переходом на современные схемы распределительных устройств.

Этот комплекс мероприятий значительно повысит эффективность и надежность системы передачи и позволит управлять оборудованием подстанций дистанционно. Ориентировочный срок завершения проекта - 2024 год.

Этот проект - составная Комплексной программы автоматизации подстанций Укрэнерго, утвержденной Минэнерго в январе 2018 года, финансирование которой будет осуществляться также при поддержке Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и кредитного учреждения для восстановления KfW.

Как известно, Укрэнерго 29 июля зарегистрировано как частное акционерное общество (ПрАО), 100% акций которого принадлежат государству. Приказ о преобразовании ГП «НЭК «Укрэнерго» в акционерное общество Министерство финансов приняло 29 июля 2019 года. Минфином утвержден устав ЗАО «Укрэнерго», размер уставного капитала которого составил 37,2 грн.

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