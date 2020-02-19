Войти | Зарегистрироваться
19:29

среда,
19 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Столица Власть

Кличко похвастался, что на "стеклянном мосту" сэкономил 100 миллионов

19.02.2020 / 17:59
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что на новом пешеходно-велосипедной мосту в центре столицы не разворовывали средства, а наоборот сэкономили более 100 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует  пост Кличко в Facebook

Прямая речь: "Мы получили выводы экспертиз всех трех структур. И они свидетельствуют не о хищении, а даже – об экономии средств!

По факту, мост обошелся в 278 с половиной миллионов гривен! Плюс проектные и другие дополнительные работы. Всего на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков Крещатый и "Владимирская горка", фонтана) город потратил 306 миллионов гривен. Хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 миллионов.

То есть город сэкономил более 100 миллионов гривен".

Кличко рассказал, что всю документацию по строительству моста город передал в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу, в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, как это делает по всем объектам, которые строит.

И сейчас мэр получил результаты экспертиз всех этих структур.

Кличко также добавил, что только теперь – после выводов экспертов – Киев окончательно рассчитается за все работы.

Мэр напомнил, что этот мост "сделали инструментом политической борьбы против него как мэра": обвиняли в завышении стоимости, хищении средств, говорили, что мост опасен и вообще не нужен.

Но несмотря на это "стеклянный мост" уже стал одной из визитных карточек Киева.

Напомним: пешеходный мост с полосой для велосипедистов и двумя смотровыми террасами со стеклом под ногами открыли в Киеве ко Дню города – 25 мая 2019 года.

Уже 26 мая 2019 года на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще один фрагмент.

В июле 2019 года на новом пешеходно-велосипедном мосту треснуло стекло перильных ограждений.

Кличко также обвиняли, что проект моста украли, что его стоимость была завышена, а работы выполнены некачественно, из-за чего стекло на мосту треснуло уже на второй день после открытия.

Источник

мост, Киев, Кличко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.