Войти | Зарегистрироваться
12:38

среда,
31 июля
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Филарет попросил Зеленского защитить УПЦ КП «от рейдерства ПЦУ»

31.07.2019 / 11:07
Глава УПЦ КП утверждает, что сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите Киевского патриархата «от рейдерства ПЦУ».

Обращение было размещено на официальной странице УПЦ КП в Facebook.

Глава УПЦ КП подчеркнул, что Томос Украина получила в «результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен Патриарх и Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, при непосредственном антинародном участии Президента Порошенко П. А».

Филарет Денисенко в очередной раз заявил, что «до 06.01.2019 года текста Томоса никто, кроме Порошенко П. А. и митрополита Епифания, не видел».

Именно поэтому, по его словам, «получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ Киевского Патриархата немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата».

Глава УПЦ КП утверждает, что «сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ Киевского Патриархата и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ».

По словам Филарета «Министерство юстиции с 29.07.2019 года, начало процесс ликвидациии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и лишения права юридического лица Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной Церкви Украины».

В свою очередь Денисенко заявляет, что «ни руководство Православной Церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата никакого отношения».

Именно поэтому, говорит в своем обращении глава УПЦ КП, он просит президента Украины «непосредственного вмешательства и прекращения этого беззакония».

Источник: Inpress.ua
филарет, упц кп, пцу, зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 июля
30 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.