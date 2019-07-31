Филарет попросил Зеленского защитить УПЦ КП «от рейдерства ПЦУ»

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите Киевского патриархата «от рейдерства ПЦУ».

Обращение было размещено на официальной странице УПЦ КП в Facebook.

Глава УПЦ КП подчеркнул, что Томос Украина получила в «результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен Патриарх и Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, при непосредственном антинародном участии Президента Порошенко П. А».

Филарет Денисенко в очередной раз заявил, что «до 06.01.2019 года текста Томоса никто, кроме Порошенко П. А. и митрополита Епифания, не видел».

Именно поэтому, по его словам, «получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ Киевского Патриархата немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата».

Глава УПЦ КП утверждает, что «сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ Киевского Патриархата и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ».

По словам Филарета «Министерство юстиции с 29.07.2019 года, начало процесс ликвидациии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и лишения права юридического лица Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной Церкви Украины».

В свою очередь Денисенко заявляет, что «ни руководство Православной Церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата никакого отношения».

Именно поэтому, говорит в своем обращении глава УПЦ КП, он просит президента Украины «непосредственного вмешательства и прекращения этого беззакония».