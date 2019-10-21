Греческий богослов в письме к Предстоятелю Элладской Церкви осудил признание ПЦУ

Греческий богослов Василий Эвстафиу написал открытое письмо Предстоятелю Элладской Православной Церкви Архиепископу Иерониму.

Текст письма опубликован на греческом информационном ресурсе «Ромфея».

«Мы с грустью наблюдали за тем, что происходило на внеочередном заседании Архиерейского собора в связи с украинским церковным вопросом, который беспокоит христоименитую полноту, начиная с 12 октября и вплоть до 19 октября. […] 19 октября Вы приняли участие в Божественной литургии вместе с Вселенским Патриархом в Салониках, где помянули митрополита Епифания в качестве Предстоятеля Автокефальной Церкви Украины, которая получила такой статус в результате подписания Томоса 5 января.

До настоящего времени Епифания не поминал ни один Предстоятель: ни те, кто находятся в диптихах раньше Вас, ни тем более те, кто за Вами следуют. Это поминание стало следствием того, что Вам предоставили право «заниматься в дальнейшем украинским вопросом», в ответ на Ваше предложение признать украинскую автокефалию, которое Вы озвучили в завершение своего доклада на Архиерейском соборе», - написал богослов.

Он отметил, что на Соборе Элладской Церкви не проводилось голосование по вопросу признания ПЦУ.

«О том, что Вам предоставляется такое право, было указано в коммюнике Архиерейского собора как о решении Собора, несмотря на то, что не проводилось процедуры голосования, которая является необходимой для принятия любого официального решения, а тем более по вопросу такой величайшей значимости и всеправославного масштаба.

Коммюнике Собора приняло свою окончательную форму и было обнародовано уже после завершения заседания (после «Молитвами святых отец наших…»), и многие епископы даже не знали о «решении», т. к. они уже ушли.

Все эти действия были антиканоническими и антисоборными. Кроме того, я направил свое исследование синодальным комиссиям, которым Вы поручили изучить данную проблему, но комиссия по межправославным и межхристианским отношениям не подготовила никакого доклада. То есть совершенно не была изучена проблема, возникающая в связи с отсутствием священства и апостольской преемственности у изверженных из сана и саморукоположенных, которым был дан Томос об автокефалии», - написал Василий Эвстафиу.

Он осудил действия Предстоятеля ЭПЦ.

«Также была совершенно проигнорирована УПЦ под омофором Митрополита Онуфрия, каноничность которой и по сей день признает всеправославное большинство. Эта Церковь подвергается жесточайшим гонениям во многих областях Украины со стороны паствы митрополита Епифания, которого Вы сегодня помянули на литургии. Вы не приняли во внимание и решение РПЦ которая, с намерением защитить паству УПЦ, предупредила Вас о прекращении церковного общения с Вами и последующем расширении и углублении раскола уже на всеправославном уровне», - отметил он.

Греческий богослов заявил о том, что он не может участвовать в церковных собраниях Элладской Церкви, и объяснил, почему.

«После всех этих печальных и болезненным для нашей Церкви и Её единства событий, по велению своей совести, как член Церкви, и просто как человек, я не вижу для себя никакой возможности участвовать в церковных собраниях вместе с Вами – ни в районе Вашей церковной юрисдикции в Афинах, ни в других местах, где бы Вы будете служить литургию или совершать архиерейское сослужение и поминать митрополита Епифания. И все это – до тех пор, пока украинский вопрос не будет вынесен на всеправославное обсуждение, после которого будут устранены все препятствия к общению Поместных Православных Церквей и восстановлено полное общение. Нарушению этого общения способствовали и Вы, по причине позиции, занимаемой Вами в настоящее время», - написал Василий Эвстафиу.

Богослов выразил протест против вышеупомянутых действий.

«Таким образом, я, как верное чадо Церкви, протестую из-за несправедливости по отношению к митрополиту Онуфрию и гонимой УПЦ под его омофором, что произошло в результате решения Священного Синода Вселенского Патриархата от 11 октября 2018 года, в чем соучаствовали и Вы лично Вашими последними действиями.

Заявляю о том, что если последует ухудшение ситуации, о предотвращении чего я молюсь от всего сердца (но, к сожалению, после поминания Епифания на сегодняшней литургии все идёт к тому), и если это ухудшение вызовет серьезные разногласия в греческом епископате, то я верно последую всем инициативам 10-ти почтенных иерархов, которые на Архиерейском Соборе 12 октября поддержали и выразили экклезиологическую истину, церковное право и соборный строй Православной Церкви», - подчеркнул он.