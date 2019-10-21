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Верующие Винниччины обратились к Президенту с просьбой вернуть захваченный храм

21.10.2019 / 14:45
Верующие Винниччины обратились к Президенту с просьбой вернуть захваченный храм
Прихожане Свято-Покровского храма Источник: Центр информации УПЦ
После незаконной перерегистрации общины Украинской Православной Церкви в ПЦУ, судом так и не было вынесено решение относительно Свято-Покровского храма, и храм в течении полугода стоит закрытым

Прихожане просят Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он помог им вернуть храм, которому более 110 лет.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на видеообращение в Youtube, в Винницкой области, в селе Новоживотов верующие записали видеообращение к Президенту Украины с просьбой возобновить богослужения в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

После незаконной перерегистрации общины Украинской Православной Церкви в ПЦУ, судом так и не было вынесено решение относительно Свято-Покровского храма, и храм в течении полугода стоит закрытым.

«Ничто не предвещало беды. И тут, как гром среди ясного неба, известие: религиозную общину УПЦ перерегистрировали в ПЦУ. В феврале этого года верующие провели свое собрание и подтвердили четкую позицию относительно принадлежности к УПЦ под руководством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», – говорят прихожане в видеообращении.

В марте 2019 года в Новоживотове состоялось собрание территориальной общины села, которое приняло решение о переходе храма в ПЦУ, однако никто из религиозной общины храма участие в собрании и голосовании не принимал.

В видеообращении подчеркнули, что в течении полугода судебных разбирательств «ни один суд не хочет взять на себя ответственность и именем Украины принять решение вернуть законное право совершать богослужения религиозной общины во главе с батюшкой Монастырским Петром Михайловичем».

Прихожане отметили, что хотят исповедовать свою веру и молиться за Украину.

«Мы просим президента, чтобы нам открыли церковь, чтобы мы могли в нее ходить. Помогите нам и смилуйтесь над нами – стариками, молодыми, детьми. Мы молимся за родную, свободную Украину, но теперь у нас нет возможности молиться в нашей церкви – нашлись такие люди в селе. А мы хотим верить в ту веру, в которую верим, чтобы нас не топтали грязными сапогами», – говорят жители села Новоживотов.

Источник: Inpress.ua
упц, захват храма, зеленский
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