Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече", в Кремле выдвинули условие

Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффен Зайберт, сайт Кремля

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.

В свою очередь в Кремле заявили, что саммит "нормандской четверки" должен быть "тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами".

Дословно: "Договорено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств".

"При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине (цитата дословно - ред.) подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Петровское. Киев же под разными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику".

Напомним, 10 октября президент Уrраины Владимир Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.

В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.

Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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