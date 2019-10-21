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На Одещине верующие УПЦ отметили 10-летие прославления в лике святых праведного Феодосия Балтского

21.10.2019 / 13:45
На Одещине верующие УПЦ отметили 10-летие прославления в лике святых праведного Феодосия Балтского
Херсонская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Торжества по случаю 10-летия прославления в лике святых праведного Феодосия Балтского возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн

В Балте Одесской области 20 октября в Покровском мужском монастыре состоялись торжества в честь праведного Феодосия Балтского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, торжества по случаю 10-летия прославления в лике святых праведного Феодосия Балтского, мощи которого пребывают в этой обители, возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн.

За Божественной литургией митрополиту Иоанну сослужили представители епископата и духовенства.

*** Святой праведный Феодосий родился 11 января 1791 года в селе Корытном Каменец-Подольской губернии. 5 сентября 1815 года вступил в брак, а 1 октября того же года рукоположен был во священника. В 1818 году скончались одновременно супруга его и новорожденный сын. Потеряв близких ему людей в столь короткое время, отец Феодосий воспринял это как Божию волю. Освободившись от уз брачной жизни, он полностью отдал себя на служение Господу.

2 февраля 1828 года отец Феодосий прибыл в Балту и был встречен со слезами радости всей паствы. Отец Феодосий устроил в Балте скромную странноприимницу. Множество людей приходило к отцу Феодосию. О подвижнике стало известно далеко за пределами Балты, к нему стали обращаться как при встречах, так и письменно за советами и наставлениями из самых различных и отдаленных мест.

В 1844 году на Пасху отец Феодосии не смог совершать Божественную литургию. В неделю сыропустную, прощаясь с паствой, он благословил каждого и дал наставление на поприще великой и спасительной Четыредесятницы. 9 марта 1845 года, в день празднования сорока мучеников Севастийских, батюшка прощался с родными. В 10 часов вечера иерей Божий Феодосии позвал своих домашних и причастился. Затем, осенив себя крестным знамением, благословил присутствующих и через пять минут после причащения тихо отошел ко Господу.

24 марта 1908 года Святейший Синод благословил в усадьбе странноприимного дома учредить мужской монастырь.

После открытия Феодосиевского монастыря на следующий год произошло обретение и торжественное перенесение в Свято-Троицкий храм обители честных мощей подвижника Балтского.

20 октября 2009 года, в ходе своего пребывания в Одесской епархии, Блаженнейший Митрополит Владимир посетил Балту, где в Свято-Успенском соборе совершил Божественную литургию и чин прославления в лике святых праведного Феодосия Балтского († 9 марта 1845 года).

Источник: Inpress.ua
святой, УПЦ
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