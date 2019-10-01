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Сербский Патриарх сказал, что поддерживает Митрополита Онуфрия из-за заботы о сохранении православного единства, а не из-за политики

01.10.2019 / 11:42
Сербский Патриарх сказал, что поддерживает Митрополита Онуфрия из-за заботы о сохранении православного единства, а не из-за политики
Патриарх Ириней Источник: Политика
Он отметил, что неоднократно обращался в этой связи к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, как устно, так и письменно

Сербский Патриарх Ириней заявил, что и дальше будет поддерживать Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и молиться о преодолении разделений в Украине.

Об этом глава Сербской Православной Церкви рассказал в интервью изданию «Политика».

По словам Патриарха Иринея, та «забота и ответственность, которые наша Церковь несет за единство Православной Церкви, ее соборность и верность Святому Преданию и канонам, обязали нас стремиться к тому, чтобы главные действующие лица (в украинском церковном вопросе, – Ред.) однозначно понимали, что их деятельность не только наносит вред Церкви в Украине, но и серьезно угрожает единству Православной Церкви».

Он отметил, что неоднократно обращался в этой связи к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, как устно, так и письменно. При этом он подчеркнул, что позицию Сербской Церкви определила не «славянская близость к Русской Церкви», «не какие-либо политические или схожие интересы, а исключительно церковные, преданные и канонические взгляды на возникшую проблему», и «если бы какая-то другая Поместная Церковь, Русская или другая, делала что-то подобное, мы бы действовали точно так же».

Патриарх указал, что настаивает «на глубочайшей благодарности Матери-Церкви и Святейшему престолу Константинопольских Патриархов» и вместе с самыми образованными епископами разделяет любовь к греческому народу, Церкви и культуре, «но ни для меня, ни для них эта любовь не дает права, как это делают некоторые греческие богословы и иерархи, не указывать на действия, которые являются неканоническими и неприемлемыми. От этого мы не откажемся».

В этой связи Патриарх Ириней подчеркнул, что его поддержка Предстоятеля Украинской Православной Церкви останется неизменной.

«В украинских СМИ сообщалось, что правительство объявило меня нежеланным человеком. Для них я, якобы, персона нон грата. Я не знаю, правдива ли эта новость. Я не получил ничего официального, но это не уменьшит моей поддержки Митрополита Онуфрия и благочестивых украинцев, равно как и мое желание и молитвы о том, чтобы раскол в Украине действительно исцелился. То, как Фанар […], поощряя неправославные силы, только усугубит раскол», – сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий, Сербский Патриарх
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