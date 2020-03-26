В «Слуге народа» объяснили, что не так с «антиколомойским» законопроектом

Принятие необходимого для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом законопроекта № 3260 будет означать амнистию по всем делам на финансовом рынке для бывшего президента Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. По этой причине его нельзя голосовать в данной редакции.

Как пишет Капитал, об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов.

«Формально он направлен на то, чтобы сделать невозможным возвращение „Приватбанка“ Коломойскому. Но цена такого решения — амнистия по всем делам на финансовом рынке для Порошенко и Гонтаревой. В списке этих дел не только Коломойский с Приватбанком. А еще десятки других бизнесменов и сотни тысяч вкладчиков, которых пустили по миру», — считает он.

Нардеп напомнил, что в 2014-2016 гг. Нацбанк принял много незаконных решений, в том числе о признании ряда банков неплатежеспособными. Это были политические расправы с оппонентами Петра Порошенко.

«НБУ использовали как дубину — и прикрывали все это слоганом про „реформы“, „независимость НБУ“ и „очистку банковской системы“. После выведения с рынка имущество ликвидированных банков продавали за бесценок своим приближенным. МВФ вроде как был не против. Бывшие акционеры украинских банков пошли в суды, некоторые дела выиграли — ликвидация банков признана незаконной. На горизонте Валерии Гонтаревой появились перспектива судебного преследования за принятие незаконных решений и злоупотребление властью. И теперь появляется законопроект 3260, который списывает все вопросы к Порошенко и Гонтаревой под предлогом исключительно дела Коломойского. Я должен на это согласиться?», — возмущается депутат.

«Краткий смысл законопроекта 3260 такой: Нацбанк, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Кабмин получают право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего „профессионального суждения“. Это „суждение“ нельзя оспорить в суде. Максимум, что можно — это попробовать получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет нереально. Причем эти права Нацбанку хотят выдать задним числом, чтобы прикрыть Гонтареву и ее команду по делам 2014-2016 гг. Вы владелец банка? НБУ может отжать его в любой момент. И никак вы потом бизнес не вернете. Ну или договаривайтесь с НБУ — ищите коррупционные возможности», — объяснил он.

По его мнению, под предлогом «дела Коломойского» Нацбанк хотят наделить правами финансового НКВД. Концентрация такой власти в одних руках, считает Холодов, даст легальную возможность продолжать использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше всей судебной системы.

«Следующий шаг — право НБУ выдать индульгенцию Свинарчуку? Я за продолжение сотрудничества с МВФ. Но на других условиях», — написал народный избранник.

Напомним, 24 марта правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности № 3260, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам.

Принятие этого законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с МВФ.