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Количество больных COVID-19 в Киеве выросло до 34 - Кличко

26.03.2020 / 10:54
В Киеве подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в facebook

Прямая речь: "Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек".

По словам мэра, все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет.

Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов.

Все трое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы.

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коронавирус, Киев
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