В столичном Свято-Покровском монастыре УПЦ шьют в день до 200 масок

В столичном Свято-Покровском женском монастыре монахини ежедневно изготавливают до 200 медицинских масок.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Ранок з Інтером» швейной мастерской монастыря, в которой создавали ранее богослужебные облачения, ежедневно шьют медицинские маски, сообщили в эфире программы.

При изготовлении респираторных масок соблюдают все санитарные нормы и требования.

«Каждая масочка пропаривается утюгом паровым, для того, чтобы уничтожить возможные какие-то бактерии, которые в процессе изготовления могли попасть. Они также должны уничтожаться», – рассказала насельница монастыря сестра Екатерина.

Для пошива масок в монастыре используют специальное многометровое полотно. Работа по изготовлению медицинских масок кропотливая, но монахини выполняют ее с радостью.

«Это не трудное дело. Мы любим шить, любим делать добро. И поэтому нам это не трудно, потому что мы знаем, что кому-то можем чем-то помочь», – поделилась насельница Свято-Покровского монастыря монахиня Еликонида.

Изготовленные в монастыре медицинские маски бесплатно раздаются всем нуждающимся.