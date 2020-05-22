В Церкви рассказали о помощи нуждающимся в период пандемии

Православная Церковь оказывает помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса.

Как сообщает patriarchia.ru, согласно статистическим данным, более 6800 православных добровольцев помогают нуждающимся в период пандемии; более 100 добровольческих служб работает для помощи нуждающимся; в 55 епархиях созданы спецгруппы священников для посещения больных с коронавирусной инфекцией.

Основные тенденции: продуктовые наборы востребованы во многих епархиях — с началом карантина количество нуждающихся возросло; все больше женщин обращается в церковные центры защиты материнства из-за проблем с жильем на фоне кризиса; направление помощи в виде доставки необходимых продуктов на дом запустили многие социальные отделы епархий; благотворители сокращают помощь из-за кризиса.

В Церкви обратились с призывом к тем, кто уже успел переболеть коронавирусной инфекцией, сдавать кровь для лечения пациентов, пока еще не выздоровевших от коронавируса.

На Youtube-канале и в социальных сетях телеканала «Спас» 17 мая начались трансляции онлайн-встреч священников с пациентами больниц, в том числе с теми, кто проходит лечение от коронавируса. Такие встречи с пациентами организовал Синодальный отдел по благотворительности на своем Youtube-канале, чтобы поддержать болеющих людей и их родственников по всей стране.

Помощь в приобретении средств защиты, дезинфекции, а также лекарств и продуктов питания продолжают оказывать епархии Украинской Православной Церкви. Медикам передали средства индивидуальной защиты Александрийская, Запорожская, Киевская, Бориспольская, Житомирская, Нежинская, Черновицко-Буковинская, Хмельницкая епархии. Помощь больницам в размере около одного миллиона гривен собрала Ровенская епархия.

Одесская епархия передала для бригад скорой помощи Одесского областного центра медицины катастроф 500 защитных костюмов, 300 защитных респираторов типа FP2, 50 защитных респираторов многоразового пользования, 5 тысяч резиновых перчаток, средства дезинфекции. С окончанием строгого карантина 13 мая епархия завершила социальный проект по обеспечению комплексными обедами бригад скорой помощи, который длился 41 день.

В начале мая Успенская Святогорская лавра передала психиатрической больнице в Краматорске Донецкой области около 1,5 тонн продуктов.

Успенская Почаевская лавра оказала существенную поддержку инфекционному отделению больницы города Почаева Тернопольской области продуктами, насельники также помогли достроить инфекционное отделение и сделать ремонт в лаборатории.