Войти | Зарегистрироваться
12:03

пятница,
22 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский назначил Енина представителем Украины в Суде ООН по делам против РФ

22.05.2020 / 11:46
Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в делах против России, которые рассматриваются Международным судом ООН и арбитражными трибуналами по морскому праву.

Об этом свидетельствует распоряжение президента №332, опубликованное на сайте главы государства

Согласно документу, Енин будет заниматься делами о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также делами касательно "прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей".

Заместителем Енина назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцова.

Напомним: ранее Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России представляла Елена Зеркаль, которая ушла из МИД в декабре 2019 года, после чего была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".

Стоит отметить, что международная юридическая команда, которая ведет процесс по делам против РФ, осталась неизменной, ее костяк формируют нанятые консультанты, представители юридической компании Covington & Burling, с которыми МИД продлил контракт.

Источник

коронавирус, Енин, Зеленский, Ченцов, Международный суд ООН
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 мая
21 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.